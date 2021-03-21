Haberler TFF 1.Lig Son dakika spor haberi: 9 maçtır yenilmeyen Altınordu zirve takibini sürdürdü

Son dakika spor haberi: 9 maçtır yenilmeyen zirve takibini sürdürdü

Son dakika spor haberi: . Lig'de , deplasmanda 'u 2-1 yenerek yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı. Altınordu, ikinci sıradaki ile puan farkını 2'ye indirdi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2021 Pazar 10:46
Son dakika spor haberi: 9 maçtır yenilmeyen Altınordu zirve takibini sürdürdü

İkinci devrenin ilk maçında 'a 4-2 yenildikten sonra çıktığı 9 maçta 6 galibiyet ve 3 beraberlik yaşayan , 27. haftanın ardından puanını 49'a çıkardı.

Averajla 5. sırada yer alan İzmir temsilcisi ilk 2 takımın doğrudan vizesi alacağı ligde ikinci sıradaki Yılport 'un 2 puan gerisinde yer alıyor.

Play-off barajındaki yerini de koruyan Altınordu mağlup olmadığı son 9 haftada topladığı 21 puanla en başarılı ekip konumunda bulunuyor. Takımların 9 maçlık performanslarına göre Altınordu'yu 18'er puanla , , ve izliyor.

Altınordu'da dünkü maçta takımlarına gollerine imza atan altıncı, de ikinci golüne ulaştı.

Dün gördükleri sarı kartla cezalı duruma düşen Oğulcan Ülgün ile , lige verilecek aradan sonra 4 Nisan Pazar günü oynanacak maçında forma giyemeyecek.

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