Derbi Giresun'un

SPOR Toto 1. Lig'de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren, kazananın lider olacağı maçta Giresunspor, deplasmanda Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. Üç maçtır kazanamayan iki ekibin mücadelesi nefes kesti, ilk yarı karşılıklı ataklardan sonuç çıkmayınca devre 0-0 eşitlikle sona erdi.



İKİ KIRMIZI ÇIKTI

Maçta dengeler iki kırmızı kartla değişti. Samsunspor'da 73'te Kerem Can Akyüz, 79'da ise İlyas Kubilay Yılmaz kırmızı kart görünce Giresunspor, sayısal üstünlüğün de avantajıyla golleri buldu. Maçın son bölümlerinde Abdou Razack Traore'nin attığı iki golle galibiyete ulaşan Giresunspor, puanını 56'ya yükselterek zirvedeki yerini perçinledi.



Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş'in Abdou Razack Traore hamlesi maçın seyrini değiştirdi. 9 kişi kalan Samsunspor karşısında 90'da oyuna giren Burkina Faso'lu yıldızı, 90+1 ve 90+5'te attığı iki golle takımını zafere taşıdı. Traore, bu sezon ilk kez golle tanıştı.