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Vazgeçmeyeceğiz

Keçiören hocası Püren: hedefi adına mücadeleyi hiç bırakmayacağız.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2021 Cuma 23:06 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2021 Cumartesi 06:50
Vazgeçmeyeceğiz
Keçıörengücü'nün teknik direktörü , son ana kadar hedefledikleri için mücadele edeceklerini söyledi. Ligin son döneminde takımların defansif oyun anlayışını öne çıkardığını aktaran Püren, "Bundan sonraki süreçte de bulduğumuz pozisyonları neticelendirip, maçları kazanabileceğimizi düşünüyorum" dedi. Usta hoca "Önümüzdeki 8 maçtan istediğimiz puanları kazanarak en kötü play-off hattında yer alıp, inşallah Süper Lig'e çıkan takım olacağız" ifadelerini kullandı.
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