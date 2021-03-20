Vazgeçmeyeceğiz

Keçiören hocası Püren: Süper Lig hedefi adına mücadeleyi hiç bırakmayacağız.
TFF 1.Lig HaberleriGiriş Tarihi: 19 Mart 2021 Cuma 23:06Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2021 Cumartesi 06:50
Keçıörengücü'nün teknik direktörü İlker Püren, son ana kadar hedefledikleri Süper Lig için mücadele edeceklerini söyledi. Ligin son döneminde takımların defansif oyun anlayışını öne çıkardığını aktaran Püren, "Bundan sonraki süreçte de bulduğumuz pozisyonları neticelendirip, maçları kazanabileceğimizi düşünüyorum" dedi. Usta hoca "Önümüzdeki 8 maçtan istediğimiz puanları kazanarak en kötü play-off hattında yer alıp, inşallah Süper Lig'e çıkan takım olacağız" ifadelerini kullandı.