Eskişehirspor Adana Demirspor 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında lig sonuncusu Eskişehirspor, Adana Demirspor'u ağırladı. Karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı. İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelede goller, 89'da Adana Demirsporlu Emircan Altıntaş ve 90+4. dakikada Eskişehirsporlu Sezgin Coşkun'dan geldi.

89'da galibiyet fırsatını yakalan ve duraklama dakikalarında 2 puanı elinden kaçıran Adana Demirspor, 49 puanla 4. sırada yer aldı. Samet Aybaba yönetiminde, son 3 maçını kazanan ve bu maçta da galip gelmesi halinde ilk 2'ye yerleşecek olan Adana ekibi, 90+4. dakikada şok yaşadı. Ligin son sırasında olan Eskişehirspor ise bu beraberliğin ardından puanını 8'e yükseltti.