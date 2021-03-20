Haberler TFF 1.Lig Eskişehirspor Adana Demirspor 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

. Lig'de heyecan devam ediyor. 27. hafta maçında sahasında 'u konuk etti. 89. dakikada ile öne geçen Adana Demirspor, duraklama dakikalarında yediği golle şok yaşadı. Ev sahibi ekipte , 90+4. dakikada attığı golle takımına puanı getirdi. Şampiyonluk hesapları yapan Adana Demirspor, mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrılarak fırsat tepti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2021 Cumartesi 18:21
Eskişehirspor Adana Demirspor 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

. Lig'in 27. haftasında lig sonuncusu , 'u ağırladı. Karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı. İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelede goller, 89'da Adana Demirsporlu ve 90+4. dakikada Eskişehirsporlu 'dan geldi.

89'da galibiyet fırsatını yakalan ve duraklama dakikalarında 2 puanı elinden kaçıran Adana Demirspor, 49 puanla 4. sırada yer aldı. yönetiminde, son 3 maçını kazanan ve bu maçta da galip gelmesi halinde ilk 2'ye yerleşecek olan , 90+4. dakikada şok yaşadı. Ligin son sırasında olan Eskişehirspor ise bu beraberliğin ardından puanını 8'e yükseltti.

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