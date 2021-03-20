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resitali

Siyah-beyazlılar (2) ve ’in golleriyle ’i yenip şampiyonluk yarışındaki iddiasını korudu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2021 Cuma 23:03 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2021 Cumartesi 06:50
Altay resitali
. Lig'de 27. haftanın açılış maçında , bir diğer temsilcisi 'u 3-0 yenerek zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü. Siyah-beyazlılar, 6'da 'ün attığı golle 1-0 öne geçti. Etkili oyununu devam ettiren Altay, 24'te ile skoru 2-0'a getirdi ve ilk yarı böyle bitti. İlk golün sahibi İbrahim Öztürk, 71'de bir gol daha atarak mücadelenin skorunu ilan etti. Sahadan 3-0'la ayrılıp üst üste dördüncü galibiyetini alan Altay, puanını 50'ye yükseltip ilk iki yolunda iddiasını korudu.
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