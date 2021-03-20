Altay resitali

TFF 1.Lig HaberleriGiriş Tarihi: 19 Mart 2021 Cuma 23:03Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2021 Cumartesi 06:50
SPOR Toto 1. Lig'de 27. haftanın açılış maçında Altay, bir diğer İzmir temsilcisi Menemenspor'u 3-0 yenerek zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü. Siyah-beyazlılar, 6'da İbrahim Öztürk'ün attığı golle 1-0 öne geçti. Etkili oyununu devam ettiren Altay, 24'te Regattin ile skoru 2-0'a getirdi ve ilk yarı böyle bitti. İlk golün sahibi İbrahim Öztürk, 71'de bir gol daha atarak mücadelenin skorunu ilan etti. Sahadan 3-0'la ayrılıp üst üste dördüncü galibiyetini alan Altay, puanını 50'ye yükseltip ilk iki yolunda iddiasını korudu.