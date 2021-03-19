Haberler TFF 1.Lig Karadeniz'de 'Süper Lig' derbisi! Samsunspor ve Giresunspor...

Karadeniz'de '' derbisi! ve ...

. Lig’de ilk 2 sırada yer alan ve ’e çıkma mücadelesi veren ile , kritik bir 90 dakikaya çıkacak. tarihlerindeki 47. randevuya çıkacaklar. İki ekip de 3 maçlık galibiyet hasretini dindirmek ve Süper Lig yolunda avantaj yakalamak için mücadele verecek.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2021 Cuma 13:09
Karadeniz'de 'Süper Lig' derbisi! Samsunspor ve Giresunspor...

. Lig'de ilk 2 sırada yer alan ve 'e çıkma mücadelesi veren ile tarihlerindeki 47. randevuya çıkacaklar.

. Lig'de kritik haftalara girilirken, zirvenin 2 önemli adayı karşı karşıya gelecekler. Samsunspor ile Giresunspor daha önce resmi olarak birbirlerine 46 kez rakip oldular. Bu maçlarda Samsunspor'un da, Giresunspor'un da 18 galibiyeti bulunuyor. 2 takım arasında oynanan 10 maç ise beraberlikle sonuçlandı. 2 takım daha önce 'da 22 kez birbirlerine rakip oldular. Samsunspor'un ev sahipliği yaptığı 22 maçta kırmızı-beyazlılar 14, Giresunspor da 5 kez kazanırken, 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

26. haftası geride kalan ligde lider Giresunspor 16 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 53 puan topladı. Rakip filelere 40 gol gönderen Giresunspor kendi kalesinde ise 20 gol gördü. 51 puanla zirve takibini sürdüren Samsunspor ise 26 maçta 14 galibiyet, 9 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 2 puan geriden zirve takibini sürdürdü. Rakip filelere 42 gol atan Samsunspor, kendi kalesinde ise 24 gol gördü. Süper Lig yarışında bulunan Giresunspor son 3 maçtır üst üste kaybederken, Samsunspor ise son 3 maçta 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

20 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da 'nda oynanacak mücadeleyi hakem yönetecek. 2 takım da 3 maçlık galibiyet hasretini dindirmek ve Süper Lig yolunda avantaj yakalamak için mücadele verecek.

SON DAKİKA