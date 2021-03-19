Altay 3-0 Menemenspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Spor Toto 1. Lig'in 27. hafta mücadelesinde Altay ile Menemenspor kozlarını paylaştı. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-0 kazandı.
Altay'a galibiyeti getiren golleri 6. ve 71. dakikalarda İbrahim Öztürk ve 26'da Regattin kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Altay'ın galibiyet serisi 4 maça çıktı ve 50 puana yükseldi. Menemenspor'un 3 puan hasreti 4 maça çıkarken, 28 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada serbest vuruş organizasyonunda sağ çaprazda topla buluşan Erhan'ın ceza sahasına yaptığı ortada savunmadan ileri çıkan İbrahim, arka direkte yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlara yolladı. 1-0
10. dakikada soldan çalımlarla Menemenspor ceza sahasına giren Erhan'ın sert şutunda kaleci Batuhan gole izin vermedi.
12. dakikadaki Menemenspor atağında orta sahadan kaptığı topla sağ kanattan ilerleyen Mohamed'in ceza yayı önünden düzgün vuruşunda top az farkla üstten dışarı gitti.
21. dakikada sağdan Mohamed'in ortasında arka direkte Rasheed, yakın mesafeden topu auta yolladı.
24. dakikada Paixao'nun ara pasıyla soldan ceza sahasına giren Regattin, kaleci Batuhan'dan sıyrılıp sert bir vuruşla rakip fileleri sarstı. 2-0
28. dakikada Tayfun'un sol çaprazdan ceza sahasına ortasında Okan'dan seken topa arka direkte Domgjonas ayak koydu, meşin yuvarlak yan direkten döndü. İlk yarı siyah-beyazlı ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
48. dakikada Altay'ın soldan kazandığı serbest vuruşta Regattin yerden ortaladı, Erhan'ın ceza sahasındaki gelişine vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.
71. dakikada ev sahibi ekipte Erhan'ın sağdan kullandığı kornerde iyi yükselen İbrahim kafayla kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti. 3-0
85. dakikada Mossoro'nun sağdan ortasında Paixao vurdu, kaleci Batuhan topu son anda kornere çeldi.