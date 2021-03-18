Altay geliyor

Altay Teknik Direktörü Osman Özköylü, "3 hafta önce liderle fark 15’ti şimdi 6 puan. Kredimiz yok rakiplerin hatasını bekleyip ilk 2’ye gireceğiz" dedi.
TFF 1.Lig HaberleriGiriş Tarihi: 17 Mart 2021 Çarşamba 21:39Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2021 Perşembe 06:50
Ligdelider Giresun'un 6, ikinci Samsun'un 4 puan gerisinde olduklarını söyleyen Altay Teknik Direktörü Osman Özköylü iddialı. Son 3 haftada ortaya koydukları performansın kendileri için umut verici olduğunu kaydeden Özköylü, "Avantajımız, elimizde çok kaliteli ve elit oyunculardan oluşan bir takım var. 3 hafta önce Giresun'dan 15, Samsun'dan 11 puan geriydik. Şimdi birinden 4, diğerinden 6 puan gerideyiz. Bundan sonra da yine puan kayıpları olacak ama bizim kaybetmememiz lazım. Çünkü bizim kredimiz yok. İlk 2'yi istiyoruz" şeklinde konuştu.