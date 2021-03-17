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Kulübü Başkanı Yıldırım: "Taraftardan istediğim tek bir şey var..."

Son dakika spor haberi... . Lig ekiplerinden 'un kulüp başkanı , şampiyonluk hedeflerinden vazgeçmediklerini söyledi. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2021 Çarşamba 15:14
Samsunspor Kulübü Başkanı Yıldırım: "Taraftardan istediğim tek bir şey var..."

Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 20 Mart Cumartesi günü lider GZT 'u konuk edeceklerini hatırlattı.

Sonuna kadar savaşıp, lider olarak 'e çıkmak istediklerini vurgulayan Yıldırım, "Süper Lig'e çıkmak istediğimizden kimsenin zerre kadar şüphesi olmasın. Taraftarlarımızdan istediğim tek bir şey var, o da bugüne kadar gösterdikleri desteği bundan sonra katlayarak devam ettirmeleri. Her şeye rağmen bu cumartesi günü 'nda Giresunspor'u yenmeli ve liderlikte devir teslim törenini yaşamalıyız. Tüm taraftarının bunu canıgönülden istediğini biliyorum. Bundan zerre kadar kuşkum yoktur." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, deplasmanda golsüz berabere kaldıkları maçının hakem yönetimini eleştirirken, "İki sorumsuz hata sonucu görülen 2 kırmızı kart ile maçı 9 kişi tamamladık. Dokuz kişi ile aslanlar gibi mücadele eden oyuncularımızı yürekten kutluyorum. Bu altın değerindeki 1 puanın şampiyonluk yolunda bizi hedefimize daha yaklaştıracağına inanıyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

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