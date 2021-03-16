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Samsun şokta

Lider ’un puansız kapattığı haftada koltuğu devralmak amacıyla sahaya çıkan , 9 kişi kaldığı deplasmanında yara aldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2021 Pazartesi 23:56 Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2021 Salı 06:50
Samsun şokta

. Lig'de 26'ncı haftanın son maçında deplasmanına çıkan 'un liderlik hevesi kursağında kaldı: 0-0. 'ın ikinci sarıdan kızarmasıyla 24'üncü dakikada 10 kişi kalan konuk ekip, 73'te ise 'nin atılması ile 9 kişiyle karşılaşmayı tamamladı. Lider 'un 3 haftada 9 puan kaybetmesiyle koltuğu ele geçirme şansı yakalayan , 3 puan ve averaj umuduyla çıktığı deplasmanından 1 puan ve iki oyuncusunu yitirerek dönmek zorunda kaldı.

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