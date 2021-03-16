Samsun şokta

Spor Toto 1. Lig'de 26'ncı haftanın son maçında Altınordu deplasmanına çıkan Samsunspor'un liderlik hevesi kursağında kaldı: 0-0. Gökhan Alsan'ın ikinci sarıdan kızarmasıyla 24'üncü dakikada 10 kişi kalan konuk ekip, 73'te ise Nadir Çiftçi'nin atılması ile 9 kişiyle karşılaşmayı tamamladı. Lider Giresunspor'un 3 haftada 9 puan kaybetmesiyle koltuğu ele geçirme şansı yakalayan Karadeniz temsilcisi, 3 puan ve averaj umuduyla çıktığı İzmir deplasmanından 1 puan ve iki oyuncusunu yitirerek dönmek zorunda kaldı.