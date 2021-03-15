Haberler TFF 1.Lig Son dakika spor haberi: Bursaspor’un stadyumu ve tesislerinin elektriği kesildi!

Son dakika spor haberi: ’un stadyumu ve tesislerinin elektriği kesildi!

Son dakika haberleri... . Lig takımlarından Bursaspor'un, iç saha maçlarını oynadığı ve 'nin elektriği kesildi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2021 Pazartesi 11:20
Son dakika spor haberi: Bursaspor’un stadyumu ve tesislerinin elektriği kesildi!

. Lig ekiplerinden , maddi anlamda adeta çöktü. maçı sonrası futbolcuların isyan bayrağını çekmesinin ardından bu kez de elektrik problemi ile karşı karşıya kalındı. 4 milyon TL'ye yaklaşan elektrik borcunu ödemeyen yeşil-beyazlı kulüp, daha önce 1'i sözlü, 2'si de yazılı olmak üzere ile 3 kez protokol imzalamıştı.

Başkan 'ın koşulları yerine getirmemesi ve borçla ilgili her hangi bir girişimi bulunmaması sebebiyle bugün ve 'nin elektrikleri kesildi. Genç futbolcuların eğitim gördüğü, altyapının kalbi 'nin enerjisi ise kesilmedi. Limak Uludağ Elektrik Şirketi'nin, borç ödenmemesi halinde bir daha 'nün elektriklerini açmayacağı öğrenildi.

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