Altay 3'ledi!

Süper Lig’e çıkma savaşı veren siyah-beyazlılar, zor maçı kolaya çevirdi. Golleri Kappel, Mehmet ve Cebrail kaydetti
TFF 1.Lig HaberleriGiriş Tarihi: 14 Mart 2021 Pazar 22:49Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2021 Pazartesi 06:50
SÜPER Lig'e çıkma savaşı veren Altay, son 6 maçını kaybetmeyen Balıkesirspor'u deplasmanda mağlup etti. 15. dakikada Erhan Çelenk'in pası ile kaleci Atilla ile karşı karşıya kalan Kappel topu ağlara gönderdi: 0-1. 41. dakikada Paixao'nun düşülmesi ile kazanılan serbest atışta topun başına geçen Mehmet Erdem Uğurlu'nun direkt kaleye vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2. 90+4'üncü dakikada Altay atağında topla buluşan Cebrail Karayel'in şutu filelere gitti: 0-3. Altay puanını 47'ye yükseltmeyi başardı.