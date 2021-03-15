Haberler TFF 1.Lig Adanaspor’da Emrah Bayraktar ile yollar ayrıldı!

’da ile yollar ayrıldı!

TFF 1.Lig ekiplerinden , ile yolların ayrıldığını duyurdu. Bayraktar yaptığı açıklamada karşılıklı görüşerek bu kararın alındığını belirterek "Umarım Adanaspor hak ettiği iyi noktaya gelir" dedi. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2021 Pazartesi 16:50
Adanaspor’da Emrah Bayraktar ile yollar ayrıldı!

Turuncu-beyazlı ekibin başında 7 maça çıkan Bayraktar, bu karşılaşmalarda 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti. Bayraktar yaptığı açıklamada karşılıklı görüşerek bu kararın alındığını belirterek "Umarım hak ettiği iyi noktaya gelir" dedi.

Adanaspor'da Teknik Direktör ile yollar ayrıldı. Göreve geldikten sonra çıktığı 7 karşılaşmada 4 beraberlik ve 3 yenilgi elde eden Bayraktar ve Adanaspor Yönetimi, karşılıklı fikir birliğine vararak yolları ayırma kararı aldı. yaptığı resmi açıklamada "Adanaspor menfaatleri doğrultusunda Adanaspor'un evladı Teknik Direktörümüz Emrah Bayraktar ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK"
Karşılıklı olarak yolların ayrılmasının ardından 'na konuşan Teknik Direktör Emrah Bayraktar, "Göreve geldikten sonra elimizden geleni yaparak takıma iyi bir oyun oynatmak istedik. Futbolcular sahada istediklerimizi yaptı. Ancak bu durum sonuçlara yansımadı. Başkan ve yönetimle durum değerlendirmesi yaparak böyle bir karar aldık. Herkes için hayırlısı olsun. Umarım Adanaspor sezonu iyi yerlerde tamamlar ve önümüzdeki sezonlarda hak ettiği noktaya gelir" açıklamasını yaptı.

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