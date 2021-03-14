Haberler TFF 1.Lig Tuzlaspor - Ümraniyespor: 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Tuzlaspor - Ümraniyespor: 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

. Lig’in 26. haftasında Ümraniyespor, deplasmanda karşı karşıya geldiği Tuzlaspor'u 1-0 mağlup etti. Ümraniyespor'a üç puanı getiren golü 76. dakikada kaydetti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2021 Pazar 15:53
Tuzlaspor - Ümraniyespor: 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)
. Lig'in 26. haftasında Tuzlaspor, sahasında karşı karşıya geldiği Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar
29. dakikada sol tarafta topla buluşan 'in ceza sahası içerisine girerek çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci kornere çeldi.
39. dakikada sol taraftan 'in kullandığı serbest vuruşta Glumac'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
75. dakikada sol çaprazdan Yusuf Emre Gültekin'in kullandığı serbest vuruşta kale önünde iyi yükselen 'un yaptığı kafa vuruşu ağlarla buluştu. 0-1

STAT:
HAKEMLER: xx, xx, xx
TUZLASPOR: Metin Erol xx, xx ( dk. 81 ?), xx, xx, Anıl Karaer xx, xx (Vedat Bora dk. 81 ?), Cajic xx (Alan dk. 70 x), Thuram xx, Ahmet Yazar xx, Gökcan Kaya xx, x (Pucko dk. 60 x)
ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür xx, Vrsajevic xx, Alim Öztürk xx, Glumac xx, Ercan Coşkun xxx, Serkan Göksu xx (Denizhan Taşkan dk. 90+5 ?), Kartal Kayra Yılmaz xx, Camara xx (Gökhan Süzen dk. 88 ?), Yusuf Emre Gültekin xxx (Kehinde dk. 77 x), Atakan Üner xx (Okan Derici dk. 76 x), Mayi xx (Gomis dk. 77 x)
GOL: Ercan Coşkun (dk. 75) (Ümraniyespor)
SARI KARTLAR: Camarra, Glumac, Vrsajevic, Ercan Coşkun (Ümraniyespor) Ömer Şişmanoğlu, Erdem Özgenç, Muhammed Gönülaçar (Tuzlaspor)

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