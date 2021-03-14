Tuzlaspor - Ümraniyespor: 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Maçtan dakikalar
29. dakikada sol tarafta topla buluşan Atakan Üner'in ceza sahası içerisine girerek çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Metin Erol kornere çeldi.
39. dakikada sol taraftan Emre Gültekin'in kullandığı serbest vuruşta Glumac'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
75. dakikada sol çaprazdan Yusuf Emre Gültekin'in kullandığı serbest vuruşta kale önünde iyi yükselen Ercan Coşkun'un yaptığı kafa vuruşu ağlarla buluştu. 0-1
STAT: Sancaktepe Belediyesi 15 Temmuz
HAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy xx, Erkan Akbulut xx, Ferdi Karadoruk xx
TUZLASPOR: Metin Erol xx, Erdem Özgenç xx (Samet Asatekin dk. 81 ?), Yohou xx, Rotman xx, Anıl Karaer xx, Muhammed Gönülaçar xx (Vedat Bora dk. 81 ?), Cajic xx (Alan dk. 70 x), Thuram xx, Ahmet Yazar xx, Gökcan Kaya xx, Ömer Şişmanoğlu x (Pucko dk. 60 x)
ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür xx, Vrsajevic xx, Alim Öztürk xx, Glumac xx, Ercan Coşkun xxx, Serkan Göksu xx (Denizhan Taşkan dk. 90+5 ?), Kartal Kayra Yılmaz xx, Camara xx (Gökhan Süzen dk. 88 ?), Yusuf Emre Gültekin xxx (Kehinde dk. 77 x), Atakan Üner xx (Okan Derici dk. 76 x), Mayi xx (Gomis dk. 77 x)
GOL: Ercan Coşkun (dk. 75) (Ümraniyespor)
SARI KARTLAR: Camarra, Glumac, Vrsajevic, Ercan Coşkun (Ümraniyespor) Ömer Şişmanoğlu, Erdem Özgenç, Muhammed Gönülaçar (Tuzlaspor)