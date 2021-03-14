Haberler TFF 1.Lig Samet Aybaba: “Camiaya hayırlı olsun”

: “Camiaya hayırlı olsun”

Teknik Direktörü , maçı sonrası, “Oyuncularımı kutluyorum. Sahanın her yerinde mücadele ettiler. Formaları için ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar. Camiaya hayırlı olsun” dedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2021 Pazar 09:31
Samet Aybaba: “Camiaya hayırlı olsun”

, . Lig'in 26. haftasında evinde 'u 2-0 mağlup etti. Maç sonu basın toplantısında konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü , "İyi başlangıç ve erken gol oldu. 20'nci dakikadan sonra skoru koruyalım düşüncesiyle rakibe alan bıraktık. Sonlandırmalarda da sıkıntı yaşadık. İkinci yarı biraz değişiklikle kalemizden pozisyonlar uzaklaştı. Oyuncularımı kutluyorum. Sahanın her yerinde mücadele ettiler. Formaları için ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar. Bireysel motivasyon düşüklükleri de terk edilip artık yukarı doğru çıkmaya başladı. Hedefi olan takımlar için maç maç bakıp önümüzdeki maça hazırlanmak zorundayız. Camiaya hayırlı olsun" diye konuştu.

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