Haberler TFF 1.Lig Play-off aşkına

Play-off aşkına

, engelini Eze’nin tek golüyle geçerek play-off takibini sürdürdü.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2021 Cumartesi 22:24 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2021 Pazar 06:50
Play-off aşkına
. Lig'in 26. hafta mücadelesinde sahasında ağırladığı 'u 1-0 mağlup etti. Maçtaki tek gol 13. dakikadan Eze'den geldi: Barış'ın pasında topla buluşan Eze, yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı ve takımına galibiyeti getiren isim oldu. 4 haftadır kazanamayan başkent ekibi, puanını 43'e yükseltti ve play-off potası takibini sürdürdü. 7 puanda kalan Es-Es ise ligde kalma umutlarını mucizelere bıraktı.
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