Play-off aşkına

TFF 1.Lig HaberleriGiriş Tarihi: 13 Mart 2021 Cumartesi 22:24Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2021 Pazar 06:50
TFF 1. Lig'in 26. hafta mücadelesinde Ankara Keçiörengücü sahasında ağırladığı Eskişehirspor'u 1-0 mağlup etti. Maçtaki tek gol 13. dakikadan Eze'den geldi: Barış'ın pasında topla buluşan Eze, yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı ve takımına galibiyeti getiren isim oldu. 4 haftadır kazanamayan başkent ekibi, puanını 43'e yükseltti ve play-off potası takibini sürdürdü. 7 puanda kalan Es-Es ise ligde kalma umutlarını mucizelere bıraktı.