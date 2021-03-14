Akigo seri yaptı

Es-Es’in ardından Bolu’yu da deviren Akhisar, 25 puana yükseldi.
TFF 1.Lig HaberleriGiriş Tarihi: 13 Mart 2021 Cumartesi 22:20Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2021 Pazar 06:50
TFF 1. Lig'in 26. haftasında Akhisarspor, deplasmanda Boluspor'u 1-0 yendi. 12'de Çekdar, ceza sahası dışından şansını denedi. Selmani, topu güçlükle kornere çeldi. 24'te ceza sahası içinde topla buluşan Araz'ın sert şutunda top Lukac'ta kaldı. 74'te ceza sahası içinde topu alan Delarge'ın şutunda top savunmaya çarparak kornere gitti. 83'te ceza sahası içinde topla buluşan Doğukan'ın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1. Eskişehir'in ardından Boluspor'u da mağlup eden Akhisar, 25 puana yükselerek ateş hattından çıkmaya yaklaştı.