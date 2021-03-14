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Adana tam yol!

ile çıkışa geçen Adana ; ve ’dan sonra ’a da aynı tarifeyi (2-0) uygulayıp zirve yarışını sürdürdü.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2021 Cumartesi 22:22 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2021 Pazar 06:50
Adana Demirspor tam yol!
. Lig'de 'in çıkışı sürüyor... 'nın gelişiyle iyi bir grafik yakalayan lacivert-mavililer, 3'te 3 yaptı: 2-0. Evinde 'u, deplasmanda 'u 2-0 mağlup eden , dün de konuk ettiği 'u aynı skorla geçerek galibiyet serisini 3'e çıkardı. Bu sonuçla 2 puan gerisinde olduğu rakibini de 1 puanla geçerek zirve yarışında iddialı bir duruma gelen 48 puanlı , önümüzdeki hafta deplasmanına çıkacak. 47 puanda kalan İstanbulspor ise sahasında 'yu konuk edecek.
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