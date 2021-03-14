Adana Demirspor tam yol!

TFF 1.Lig HaberleriGiriş Tarihi: 13 Mart 2021 Cumartesi 22:22Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2021 Pazar 06:50
SPOR Toto 1. Lig'de Adana Demir'in çıkışı sürüyor... Samet Aybaba'nın gelişiyle iyi bir grafik yakalayan lacivert-mavililer, 3'te 3 yaptı: 2-0. Evinde Bandırmaspor'u, deplasmanda Samsun'u 2-0 mağlup eden Demirspor, dün de konuk ettiği İstanbulspor'u aynı skorla geçerek galibiyet serisini 3'e çıkardı. Bu sonuçla 2 puan gerisinde olduğu rakibini de 1 puanla geçerek zirve yarışında iddialı bir duruma gelen 48 puanlı Adana Demirspor, önümüzdeki hafta Eskişehirspor deplasmanına çıkacak. 47 puanda kalan İstanbulspor ise sahasında Altınordu'yu konuk edecek.