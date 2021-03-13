Haberler TFF 1.Lig Boluspor Akhisarspor 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

. Lig'de heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında ile kozlarını paylaştı. Kümede kalma mücadelesi veren Akigolar, zorlu deplasmandan 1-0 galip ayrılarak altın değerinde 3 puanı hanesine yazdırdı. Akhisarspor'a galibiyeti getiren golü attı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2021 Cumartesi 18:15
Boluspor Akhisarspor 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

. Lig'in 26. haftasında sahasında 'u ağırladı. İlk yarısı 0-0 berabere biten karşılaşmanın 83. dakikasında Akhisarsporlu golünü attı ve takımına galibiyeti getirdi.

Boluspor'da Gökhan Sazdağı 90+4. dakikada üst üste iki sarı görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte Akhisarspor puanını 25'e yükseltti ve 16. sırada yer aldı. Boluspor ise 29 puanla 12. sırada bulunuyor. Gelecek hafta Boluspor deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. Akhisarspor ise evinde 'nü konuk edecek.

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