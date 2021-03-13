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Ankara - Eskişehirspor: 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | . Lig

. Lig’de play-off mücadelesi veren Kaçiörengücü, 26. hafta mücadelesinde ağırladığı son sıradaki Eskişehirspor’u 1-0 mağlup etti. Başkent ekibine galibiyeti getiren golü kaydetti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2021 Cumartesi 16:33
Ankara Keçiörengücü - Eskişehirspor: 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | TFF 1. Lig

. Lig'in 26. hafta mücadelesinde Ankara sahasında ağırladığı Eskişehirspor'u 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

13. dakikada 'ın pasında topla buluşan Eze, yaptığı net vuruşla fileleri havalandırdı ve takımını öne geçiren isim oldu. 1-0

84. dakikada gelişen atakta Daliba'nın ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği top Eze'nin arkasına düştü. Bu futbolcunun röveşata denemesinde top az farkla üstten dışarı gitti.

88. dakikada soldan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçti. Bu oyuncunun ortasında Keçiörengücü savunması son anda araya girerek tehlikeyi önledi.

90. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Uğur uzaktan şansını denedi. Bu futbolcunun kavisli şutunda top kale direğinin dibinden auta çıktı.

STAT: Aktepe

HAKEMLER: x, x, x

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: xx, xx, Mehmet Dingil xx, xx (Fatih Solmaz dk. 68 x), Soner Gönül xx, Uğur Utlu xx, Issiah x (Burak Aydın dk. 46 x), Cem Ekinci xx (Dialiba dk. 62 x), Ilir Mustafa xx (Hamidovic dk. 78 x), Barış Alper Yılmaz xx (Melik Derin dk. 78 x), Eze xxx

ESKİŞEHİRSPOR: Cengiz Alp Köseer xx, Sezgin Coşkun xx, Bartu Göçmen x (Bedirhan Altunbaş dk. 34 x), Mevlüt Çelik xx, Emir Omurtak xx, Kaan Gaman xx (Tolga Yakut dk. 59 x), xx (Buğra Çağlıyan dk. 58 x), Selman Çiftkanatlı xx, Berkay Tanır xx (Alperen Kocabaş dk. 79 x), Onur Arı xx, xx ( dk. 78 x)

GOL: Eze (dk. 13) ()

SARI KARTLAR: İbrahim Halil Öner, Emir Yıldız, Furkan Polat, Talha Erdoğan (Eskişehirspor), Issah, Mert Kula, (Ankara Keçiörengücü)

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