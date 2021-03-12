Altay’ın usta golcüsü Paixao, attığı golleri böyle yorumladı.
TFF 1.Lig HaberleriGiriş Tarihi: 11 Mart 2021 Perşembe 22:39Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2021 Cuma 06:50
1'inci Lig'de Altay formasıyla ilk yılında 29, ikinci yılında 22 gol atarak iki kez gol kralı olan, bu sezon da attığı 19 golle yine zirvede yer alan Portekizli forvet Marco Paixao "Bu sayılara ulaştığım için çok mutluyum ve kendimle gurur duyuyorum" ifadesini kullandı. Usta krampon, Türkiye'ye de övgüler yağdırıp "Türkiye'de Avrupai bir hayat yaşacağımı söyleselerdi inanmazdım. Burası cennet bir vatan. İnsanlar yardımsever, sempatik. Burada mükemmel arkadaşlıklar kurdum" dedi.