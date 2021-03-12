İnancımız tam

Adana Demirspor'da teknik direktör Samet Aybaba, Süper Lig'e yükselme yolunda inançlarını koruduklarını dile getirdi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Takım birlikteliği daha gelişmiş bir Adana Demirspor'u sahada görmeye başladık. Maç maç önümüze bakacağız. Artık umut verdik. Böyle bir markanın buralarda durmaması lazım. Oyuncularım bu gayreti gösteriyor. Çok kaliteli bir oyuncu kadromuz var ama üst üste gelen kötü sonuçlardan dolayı bazı sıkıntılar yaşanmış. Şimdi kendilerine geliyorlar ve motivasyonları üst düzeyde" ifadelerini kullandı.

Bu hafta ligin en iyi takımlarından İstanbulspor'a konuk olacaklarını hatırlatan Aybaba, futbolcularının oyun iştahını arttırmaya çalıştığını vurgulayarak, şunları söyledi: "Tecrübemiz var, yıllardır çalışıyoruz. Birlik duygusu gelişmiş takımlar, olmaz denilen şeyleri yaparlar. Bizim takım da bu anlamda büyük gelişme gösterdi. Biz bir aileyiz. Kazandıkça oyuncular daha da mutlu olacak. İyi giden işler, sahadaki neticeler ve iyi futbol, başkanı da motive eder. Camia motive olunca oyuncular mutlu olur. Hep birlikte hareket edeceğiz ve hep birlikte kazanmaya çalışacağız."