İddialıyız

TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'un teknik sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, Süper Lig'e çıkma yarışında üst seviyedeki rakipleri kadar iddialı olduklarını söyledi. 3. sırada yer alan sarı-siyahlı takımın teknik sorumlusu Çıkırıkçı "Bu lig çok farklı ve daha mücadeleci bir lig. Favori gösterilen takımların çok puan kaybettiği bir lig. Son ana kadar kimin ne yapacağını kestirmek biraz zor. Herkes herkesi yenebilir. Hedefimiz Süper Lig'e çıkmak ve orada kalıcı olmak. İnşallah bunu başarırız" dedi.

Orhan Çıkırıkçı yarın Adana Demirspor'la oynayacakları maç için de "Rakibimiz Samet hocayla bir çıkış yakaladı. Biz de iyi durumdayız. Çok zevkli bir maç olacağı kanısındayım. Saha da buna müsait. Yeni sahada oynayacağız. İnşallah planladıklarımızı sahaya yansıtır ve oradan puan ya da puanlarla ayrılırız" dedi. Usta hoca son olarak VAR sisteminin alt liglerde de uygulanması taraftarı olduğunu sözlerine ekleyip "İnşallah gelecek sezondan itibaren VAR uygulanmaya başlar" diye konuştu.