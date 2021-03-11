Adana Demirspor'da Samet Aybaba: Biz markayız

Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, kulübünün hak ettiği yerde olmadığını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Skorlara, puan sıralamasına bakarsak biraz yaklaştığımızı onların da bize biraz yaklaştığını görürüz. Oyuncularımızla hep bunu konuşmuştuk; yeniden başlayalım, başlatalım. Onlar da gerçekten çok iyi mücadele ettiler. Takımdaşlık duyguları daha iyi gelişmiş Adana Demirspor gördük sahada. Böyle devam ederse maç maç kazanıp sahalarda önümüze bakarız. Böyle bir markanın artık buralarda durmaması lazım" diye konuştu.



KADROMUZ ÇOK KALİTELİ

Aybaba sözlerini şöyle sürdürdü: "Çok kaliteli bir kadromuz var. Ama üst üste gelen başarısızlıklar arkadaşları demoralize etmiş. Motivasyonlar üst düzeyde. Biz şimdi ligin en iyi oynayan takımıyla oynayacağız. İstanbulspor gerçekten bu ligin en iyi oynayan takımı. Ona göre planlayacağız. Arkadaşlar da Samsunspor maçında gösterdikleri mücadeleyi tekrar sahaya yansıtacaklar. Maç maç kazanıp önümüzdeki haftaları planlamak istiyoruz."