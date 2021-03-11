Haberler TFF 1.Lig Adana Demirspor'da Samet Aybaba: Biz markayız

'da Samet : Biz markayız

gibi büyük bir kulübün artık buralarda durmaması lazım. maçında gösterdiğimiz mücadeleyi sürdürmeliyiz.”

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2021 Çarşamba 23:41 Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2021 Perşembe 06:50
Adana Demirspor'da Samet Aybaba: Biz markayız

Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet , kulübünün hak ettiği yerde olmadığını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Skorlara, puan sıralamasına bakarsak biraz yaklaştığımızı onların da bize biraz yaklaştığını görürüz. Oyuncularımızla hep bunu konuşmuştuk; yeniden başlayalım, başlatalım. Onlar da gerçekten çok iyi mücadele ettiler. Takımdaşlık duyguları daha iyi gelişmiş gördük sahada. Böyle devam ederse maç maç kazanıp sahalarda önümüze bakarız. Böyle bir markanın artık buralarda durmaması lazım" diye konuştu.

KADROMUZ ÇOK KALİTELİ
Aybaba sözlerini şöyle sürdürdü: "Çok kaliteli bir kadromuz var. Ama üst üste gelen başarısızlıklar arkadaşları demoralize etmiş. Motivasyonlar üst düzeyde. Biz şimdi ligin en iyi oynayan takımıyla oynayacağız. gerçekten bu ligin en iyi oynayan takımı. Ona göre planlayacağız. Arkadaşlar da maçında gösterdikleri mücadeleyi tekrar sahaya yansıtacaklar. Maç maç kazanıp önümüzdeki haftaları planlamak istiyoruz."

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