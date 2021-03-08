Boluspor coştu bir kere!

TFF 1. Lig'de Boluspor'un, çıkışı sürüyor. 25. hafta mücadelesinde Bursaspor'u ağırlayan Yarenler, Kongolu forveti Kabongo Kassongo'nun iki golüyle 2-1'lik galibiyete uzandı. Kırmızı- beyazlılar, ilk yarısı golsüz geçilen maçta 49'da Kassongo ile öne geçti: 1-0.

SON ADAMI DÜŞÜRDÜ

Rakip kaleye yüklenen Timsah, 74'te Emin'in kendi kalesine attığı golle eşitliği sağladı: 1-1. 75'te ise Ataberk, son adamı düşürerek kırmızı gördü. 87'de bir kez daha sahne alan Kassongo, takımına 2-1'lik galibiyeti getirdi. Son 4 maçının 3'ünü kazanan Yarenler, 29 puana çıktı.

3'ÜNCÜ MAÇINDA SİFTAH YAPTI

Devre arasında transfer edilen Kasongo, Bolu formasıyla 3. maçında ilk kez ağları sarstı. Duble yapan 24 yaşındaki forvet, 3 puanı getirdi. Kasongo, G.Saray'ın Mısırlı yıldızı Mostafa Mohamed'le de Zamalek'te birlikte oynuyordu.