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coştu bir kere!

’u, ’nun golleriyle mağlup eden 4’te 3 yaptı. ’in atılmasıyla 10 kişi kalan Timsah’ın sayısı ’den (k.k) geldi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2021 Pazar 23:07 Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2021 Pazartesi 06:50
Boluspor coştu bir kere!

TFF 1. Lig'de 'un, çıkışı sürüyor. 25. hafta mücadelesinde 'u ağırlayan , forveti 'nun iki golüyle 2-1'lik galibiyete uzandı. Kırmızı- beyazlılar, ilk yarısı golsüz geçilen maçta 49'da ile öne geçti: 1-0.

SON ADAMI DÜŞÜRDÜ
Rakip kaleye yüklenen Timsah, 74'te 'in kendi kalesine attığı golle eşitliği sağladı: 1-1. 75'te ise , son adamı düşürerek kırmızı gördü. 87'de bir kez daha sahne alan Kassongo, takımına 2-1'lik galibiyeti getirdi. Son 4 maçının 3'ünü kazanan Yarenler, 29 puana çıktı.

3'ÜNCÜ MAÇINDA SİFTAH YAPTI
Devre arasında transfer edilen Kasongo, formasıyla 3. maçında ilk kez ağları sarstı. Duble yapan 24 yaşındaki forvet, 3 puanı getirdi. Kasongo, 'ın Mısırlı yıldızı 'le de Zamalek'te birlikte oynuyordu.

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