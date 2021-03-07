TFF Birinci Ligi'nde zirve mücadelesi veren Samsunspor, sahasında Adana Demirspor'a 2-0 mağlup oldu. Konuk takıma galibiyeti getiren golleri Pa Dibba ve Emircan attı. Son iki maçında 1 puan alan Karadeniz ekibi 50 puanda kaldı. Mavi Şimşekler ise puanını 45 yapıp 4. sıraya yükseldi.
Zafer Demir’in!
Adana Demir, zirve yarışındaki rakibi Samsun’u deplasmanda Pa Dibba ve Emircan’ın golleriyle yenerek ilk 2 iddiasını artırdı.
TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2021 Pazar 00:11 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2021 Pazar 06:50