Yerimiz Süper Lig

Adana Demirspor'un forveti Mehmet Akyüz, sezon sonunda doğrudan Süper Lig'e yükseleceklerine inandığını söyledi. Bandırmaspor maçında rakip fileleri havalandırarak 7 haftalık gol orucuna son veren 35 yaşındaki forvet, "6-7 haftadır üstümde uğursuzluk vardı. Artık uğursuzluk mu, becerisizlik mi, gol olmuyordu bir şekilde. Pa Dibba'ya asisti için çok teşekkür ediyorum. O şanssızlığı inşallah kırmışızdır. Gol attım mutluyum. İnşallah gollerin devamı gelir ve takım olarak daha iyi yerlerde oluruz. Üstümden baya yük kalktı. Umarım Samsun maçında da sürer" dedi.

AYBABA GELİNCE RAHATLADIK

Samsunspor maçının zor geçeceğine değinen Mehmet Akyüz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bireysel olarak baktığımızda iki tarafta da iyi futbolcular var. Bu maçta daha çok isteyen, mücadele eden kazanacak. İnşallah bu da biz oluruz. Samet Aybaba geldikten sonra bende de takım arkadaşlarımda da rahatlama oldu. Galibiyet aldıktan sonra üstüne kata kata sezonu bitireceğiz. Önemli olan bizim ne yaptığımız. Kalan 10 haftada 8-9 maç kazanırsak direkt Süper Lig'e çıkacağımıza inanıyorum. İlk iki sıradan Süper Lig'e yükseleceğimizi düşünüyorum. Biz bu sene Allah'ın izniyle çıkacağız."

KURT'TAN GÖZDAĞI

Adana Demir'in orta sahası Sinan Kurt, Samsunspor maçı öncesi iddialı konuştu: "Zor bir maç olacak. Biliyoruz. Ona göre hazırlanmamız lazım. İstediğimiz oyunu sergiledikten sonra herkesi yenebileceğimizi düşünüyorum" dedi. 26 yaşındaki oyuncu, bu sezon 20 maçta 3 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.