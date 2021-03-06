TFF 1, 2 ve 3'üncü ligden haberler

HEDEF YAKIN!

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta 10 kişi kaldığı Ankara Demir maçından 1-1'lik beraberlikle ayrılan Manisa FK, hedeften sapmadı. En yakın rakibi 24 Erzincan'la 18 puan fark bulunan siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Serkan Özbalta, hedefe ulaşana kadar mücadelenin süreceğini ifade etti.

ES-ES MESAİDE

Eskişehirspor başkanı Mustafa Akgören, sözleşmesi sezon sonu bitecek oyuncularla ilgili konuştu. Görüşmelerin sürdüğünü belirten Akgören, "Bazıları ile yola devam etmek istiyoruz. Henüz anlaşmaya varamadık. Ön görüşmeler yapıldı. Ben de görüşeceğim. 2-3 haftaya netleşeceğini umuyorum" ifadelerini kullandı.

BODRUMSPOR SOL ŞERİTTE

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Bodrumspor, Tahsin Tam'ın göreve gelmesiyle şaha kalktı. 14 maçtır kaybetmeyen yeşil-beyazlı ekibin hocası, "Zorlu yollardan geldik. Camiayı layık olduğu yere getireceğiz" sözlerini sarf etti.

ONUR'DAN SİTEMLİ VEDA

Karşıyaka'da sözleşmesi tek taraflı feshedilen Onur Kıntaş, yönetime sitem etti. Kıntaş, "Başkanımıza verilen sözleri hatırlattığımda aşağılayıcı tavırları beni üzdü. Tek taraflı fesih yapan yönetime hakkımı helal etmiyorum" dedi.

ALTINORDU'DA ÜÇ EKSİK

Bugün Bandırmaspor'a konuk olacak Altınordu'da, sakatlıkları süren stoperler Yusuf Yalçın ve Sinan ile sarı kart cezalısı sağ kanat Ahmet İlhan forma giyemeyecek. Cezası biten sol bek Yusuf Can ise görev yapabilecek.