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TFF 1, 2 ve 3'üncü ligden haberler

TFF 1, 2 ve 3'üncü ligden haberleri sizler için derledik.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2021 Cuma 21:36 Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2021 Cumartesi 06:50
TFF 1, 2 ve 3'üncü ligden haberler

HEDEF YAKIN!

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta 10 kişi kaldığı maçından 1-1'lik beraberlikle ayrılan , hedeften sapmadı. En yakın rakibi 'la 18 puan fark bulunan siyah-beyazlı ekipte teknik direktör , hedefe ulaşana kadar mücadelenin süreceğini ifade etti.

ES-ES MESAİDE

başkanı , sözleşmesi sezon sonu bitecek oyuncularla ilgili konuştu. Görüşmelerin sürdüğünü belirten Akgören, "Bazıları ile yola devam etmek istiyoruz. Henüz anlaşmaya varamadık. Ön görüşmeler yapıldı. Ben de görüşeceğim. 2-3 haftaya netleşeceğini umuyorum" ifadelerini kullandı.

BODRUMSPOR SOL ŞERİTTE

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekibi , 'ın göreve gelmesiyle şaha kalktı. 14 maçtır kaybetmeyen yeşil-beyazlı ekibin hocası, "Zorlu yollardan geldik. Camiayı layık olduğu yere getireceğiz" sözlerini sarf etti.

ONUR'DAN SİTEMLİ VEDA

'da sözleşmesi tek taraflı feshedilen , yönetime sitem etti. Kıntaş, "Başkanımıza verilen sözleri hatırlattığımda aşağılayıcı tavırları beni üzdü. Tek taraflı fesih yapan yönetime hakkımı helal etmiyorum" dedi.

ALTINORDU'DA ÜÇ EKSİK

Bugün 'a konuk olacak Altınordu'da, sakatlıkları süren stoperler ve ile sarı kart cezalısı sağ kanat forma giyemeyecek. Cezası biten sol bek ise görev yapabilecek.

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