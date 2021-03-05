Haberler TFF 1.Lig Bursasporlu futbolcular maaş göndermeli mesaj yayımladı

Bursasporlu futbolcular maaş göndermeli mesaj yayımladı

Bursasporlu futbolcular , , , ve , sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla yönetime maaş göndermesi yaptı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2021 Cuma 19:10
Bursasporlu futbolcular maaş göndermeli mesaj yayımladı

. Lig ekiplerinden 'da futbolcular, maçı öncesi sosyal medya hesaplarından ortak bir mesaj yayımladı. Yeşil-beyazlı kulüpteki maaş ödemelerindeki sıkıntı ile ilgili olduğu düşünülen mesajda: "Peygamberimiz buyurdu: İşçinin ücretini alın teri kurumadan önce ödeyiniz" ifadelerine yer verildi.

Başta olmak üzere , , ve , aynı içeriği paylaştı. Futbolcuların bu mesajı uzun süredir maaş alamayan personel için attığı tahmin ediliyor.

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