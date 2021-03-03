Hamidovic: idolüm Henry

Ankara Keçiörengücü'nün devre arasında kadrosuna kattığı İsveçli futbolcusu Edin Hamidovic, örnek aldığı oyuncunun Thierry Henry olduğunu söyledi.
TFF 1.Lig HaberleriGiriş Tarihi: 02 Mart 2021 Salı 22:36Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2021 Çarşamba 06:50
AnkaraKeçiörengücü'nün devre arasında kadrosuna kattığı İsveçli futbolcusu Edin Hamidovic, örnek aldığı oyuncunun Thierry Henry olduğunu söyledi. Tip olarak Ibrahimovic'e benzetilmesine esprili bir şekilde "Evet benzediğim doğrudur. Ama ortak olduğumuz tek bir şey var; burnumuz. İkimizin de burnu çok büyük ama aynı paraya sahip değiliz. Örnek aldığım futbolcu Thierry Henry" yanıtını verdi. 27 yaşındaki İsveçli forvet, Avrupa'nın büyük liglerinde forma giyme hayali olduğunu söyledi: "Süper Lig de bunlardan birisi. Umarım bu hayalime Ankara Keçiörengücü ile ulaşabilirim."