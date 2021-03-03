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Hamidovic: idolüm Henry

Keçiörengücü'nün devre arasında kadrosuna kattığı İsveçli futbolcusu Edin Hamidovic, örnek aldığı oyuncunun olduğunu söyledi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2021 Salı 22:36 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2021 Çarşamba 06:50
Hamidovic: idolüm Henry
Keçiörengücü'nün devre arasında kadrosuna kattığı İsveçli futbolcusu Edin Hamidovic, örnek aldığı oyuncunun olduğunu söyledi. Tip olarak Ibrahimovic'e benzetilmesine esprili bir şekilde "Evet benzediğim doğrudur. Ama ortak olduğumuz tek bir şey var; burnumuz. İkimizin de burnu çok büyük ama aynı paraya sahip değiliz. Örnek aldığım futbolcu Thierry Henry" yanıtını verdi. 27 yaşındaki İsveçli forvet, 'nın büyük liglerinde forma giyme hayali olduğunu söyledi: " de bunlardan birisi. Umarım bu hayalime ile ulaşabilirim."
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