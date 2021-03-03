Çotanak'ın yeri Süper Lig!

TFF 1.Lig HaberleriGiriş Tarihi: 02 Mart 2021 Salı 22:35Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2021 Çarşamba 06:50
Spor Toto 1. Lig'deki 12 maçlık yenilmezlik serisi Altay karşısında son bulan Giresunspor, moral bozmadı. Ümraniye maçına odaklanan yeşil-beyazlı ekipte yönetim kurulu üyesi Ercan Ayhan, yeniden çıkışa geçeceklerini ifade etti. Süper Lig'e yükselme adına tarihi fırsat yakaladıklarını aktaran Ayhan, "Bizim hedefimiz belli. Bu yolda yönetim kurulumuz, teknik heyetimiz ve oyuncu grubumuz canla, başla mücadele ediyoruz. Tarihi fırsatı tepmeyecek ve sezon sonunda adımızı bir üst lige yazdıracağız" değerlendirmesinde bulundu.