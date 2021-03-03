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Çotanak'ın yeri !

maçıyla yeni bir seri başlatmak isteyen ’da, yönetici , “Adımızı ’e yazdıracağız” dedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2021 Salı 22:35 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2021 Çarşamba 06:50
Çotanak'ın yeri Süper Lig!
. Lig'deki 12 maçlık yenilmezlik serisi karşısında son bulan , moral bozmadı. maçına odaklanan yeşil-beyazlı ekipte yönetim kurulu üyesi , yeniden çıkışa geçeceklerini ifade etti. 'e yükselme adına tarihi fırsat yakaladıklarını aktaran Ayhan, "Bizim hedefimiz belli. Bu yolda yönetim kurulumuz, teknik heyetimiz ve oyuncu grubumuz canla, başla mücadele ediyoruz. Tarihi fırsatı tepmeyecek ve sezon sonunda adımızı yazdıracağız" değerlendirmesinde bulundu.
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