Bursaspor ligi Play-Off hattında tamamlamak istiyor!

Spor Toto 1'inci Lig'de 5 maçlık galibiyet hasretine Akhisarspor maçıyla birlikte son veren Bursaspor, gözünü yeniden Play-Off'a çevirdi. Puanını 34'e yükselten Bursa temsilcisi, 41 puan ile 6'ncı sırada bulunan Altay'ın 7 puan gerisinde yer alıyor. Geçen haftayı 9'uncu basamakta noktalayan Bursaspor, bu hafta Beypiliç Boluspor deplasmanında boy gösterecek.



Bolu deplasmanının ardından sahasında Ankaraspor'u ağırlayacak yeşil-beyazlı ekip, akabinde Adanaspor deplasmanına gidecek. Üç haftalık periyotta karşılaşacağı tüm rakipleri sıralamada altında yer alan Bursaspor, fikstürü avantaja çevirmeyi planlıyor. Özellikle bu periyodun ardından iç sahada oynanacak Altay maçı, Bursa ekibinin kaderini etkileyecek.



Geçen sezon hedefini Süper Lig olarak belirleyen Bursaspor, normal sezonu 6'ncı sırada tamamlayarak Play-Off'a kalmıştı. Ancak Play-Off yarı final turunda Adana Demirspor ile eşleşen Bursa temsilcisi, iç sahadaki golsüz eşitliğin ardından deplasmanda rakibine 4-1 kaybederek, Süper Lig hedefini bu yıla ertelemek durumunda kalmıştı.