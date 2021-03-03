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ligi Play-Off hattında tamamlamak istiyor!

Genç ve altyapı oyuncularından kurulu bir kadro ile mücadele eden, diğer taraftan da sezon içinde birçok talihsizlik yaşayan , ligi Play-Off hattında tamamlayabilmek için yeniden hesaplara başladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2021 Çarşamba 16:49
Bursaspor ligi Play-Off hattında tamamlamak istiyor!

Spor Toto 1'inci Lig'de 5 maçlık galibiyet hasretine maçıyla birlikte son veren , gözünü yeniden Play-Off'a çevirdi. Puanını 34'e yükselten temsilcisi, 41 puan ile 6'ncı sırada bulunan 'ın 7 puan gerisinde yer alıyor. Geçen haftayı 9'uncu basamakta noktalayan Bursaspor, bu hafta deplasmanında boy gösterecek.

Bolu deplasmanının ardından sahasında 'u ağırlayacak yeşil-beyazlı ekip, akabinde deplasmanına gidecek. Üç haftalık periyotta karşılaşacağı tüm rakipleri sıralamada altında yer alan Bursaspor, fikstürü avantaja çevirmeyi planlıyor. Özellikle bu periyodun ardından iç sahada oynanacak Altay maçı, Bursa ekibinin kaderini etkileyecek.

Geçen sezon hedefini olarak belirleyen Bursaspor, normal sezonu 6'ncı sırada tamamlayarak Play-Off'a kalmıştı. Ancak Play-Off yarı final turunda ile eşleşen Bursa temsilcisi, iç sahadaki golsüz eşitliğin ardından deplasmanda rakibine 4-1 kaybederek, Süper Lig hedefini bu yıla ertelemek durumunda kalmıştı.

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