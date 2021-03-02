Haberler TFF 1.Lig Bolu'dan şov!

Bolu'dan şov!

engelini, Hamza ve ’la (2) aşan Yarenler 26 puana çıktı. Ateş hattından uzaklaştı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2021 Pazartesi 22:19 Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2021 Salı 06:50
Bolu'dan şov!

. Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren mücadelede , 'u deplasmanda 3-0 mağlup etti. 17'de Mustafa'nın kullandığı serbest vuruşta oluşan karambolde topa dokunan ağları havalandırdı: 0-1. 45'te kırmızı kart görünce ev sahibi 10 kişi kaldı.

PUANI EŞİTLEDİ
49'da 'tan kaptığı topla ceza sahasına giren , plaseyi vurdu, top filelere gitti: 0-2. 54'te ceza sahası dışı sol çaprazında topu kontrol eden Gökhan şık bir vuruşla duble yaptı: 0-3. İki haftadır kazanan rakibini üç golle deviren Boluspor, puanları da eşitledi. 26'şar puana sahip iki ekip düşme hattının 7 puan uzağında yer alıyor.

ERGİNER: ÇOK MUTLUYUM
Boluspor teknik direktörü , maçın ardından galibiyetten mutlu olduğunu söyledi. Çıkışta olan bir rakiple karşılaştıklarını ifade eden Erginer, "Oyuncularım terinin son damlasına kadar savaştı ve kazandık. Bundan dolayı çok mutluyum. Alt sıralardan uzaklaşacağız" dedi.

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