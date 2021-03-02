Bolu'dan şov!

Spor Toto 1. Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren mücadelede Boluspor, Menemenspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti. 17'de Mustafa'nın kullandığı serbest vuruşta oluşan karambolde topa dokunan Hamza Gür ağları havalandırdı: 0-1. 45'te Yusuf kırmızı kart görünce ev sahibi 10 kişi kaldı.

PUANI EŞİTLEDİ

49'da Domgjonas'tan kaptığı topla ceza sahasına giren Gökhan, plaseyi vurdu, top filelere gitti: 0-2. 54'te ceza sahası dışı sol çaprazında topu kontrol eden Gökhan şık bir vuruşla duble yaptı: 0-3. İki haftadır kazanan rakibini üç golle deviren Boluspor, puanları da eşitledi. 26'şar puana sahip iki ekip düşme hattının 7 puan uzağında yer alıyor.

ERGİNER: ÇOK MUTLUYUM

Boluspor teknik direktörü Reha Erginer, maçın ardından galibiyetten mutlu olduğunu söyledi. Çıkışta olan bir rakiple karşılaştıklarını ifade eden Erginer, "Oyuncularım terinin son damlasına kadar savaştı ve kazandık. Bundan dolayı çok mutluyum. Alt sıralardan uzaklaşacağız" dedi.