Haberler TFF 1.Lig Ali Akman: Bursaspor forması için sahada terimin son damlasına kadar savaştım

: forması için sahada terimin son damlasına kadar savaştım

’la sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden , “Bursaspor forması için sahada terimin son damlasına kadar savaştım. Yeşil-Beyaz renklere layık olmayı hep kendime ilke edindim" dedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2021 Salı 18:41
Ali Akman: Bursaspor forması için sahada terimin son damlasına kadar savaştım

. Lig ekiplerinden 'la yollarını ayıran , sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı. Devre arasında ekibi 'la yeni sezondan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşmeye imza atan 18 yaşındaki futbolcu, bu transferi sonrası tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Yeşil-beyazlı kulüp, 1 Mart itibariyle ise Akman'la anlaşıp sözleşmesini feshetti. Bursaspor'la yollarını resmen ayrılan Ali

Akman şu açıklamayı yaptı:
"Hayallerimin ilk adımı olan Bursaspor'dan, hedef merdivenlerimi çıkmak üzere ayrılıyorum. Burada bulunduğum süre boyunca, Bursaspor forması için sahada terimin son damlasına kadar savaştım. Yeşil-Beyaz renklere layık olmayı hep kendime ilke edindim. Şimdi ise yeni bir sayfa açma vakti geldi. 'de geçirdiğim zaman zarfında gelişimimde emeği geçen herkese teşekkür ederim."

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