Haberler TFF 1.Lig Menemenspor - Boluspor: 0-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

- : 0-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste ve maçlarını kazanıp çıkışa geçen evinde engeline takıldı. Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta konuk takım, Menemenspor'u 3-0 yenerek umutlarını artırdı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2021 Pazartesi 18:16
Menemenspor - Boluspor: 0-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

. Lig'in 24. hafta maçında 'u konuk eden , rakibine 3-0 mağlup oldu.

17'nci dakikada 'nun soldan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde oluşan karambolde topa dokunan ağları havalandırdı: 0-1.

34'üncü dakikada 'in sağdan yaptığı ortada 'nin kafa vurduğu top az farkla auta gitti.

45'inci dakikada Menemenspor 10 kişi kaldı. Sarı-lacivertlilerde Yusuf, gole giden Gökhan'ı ceza sahası dışında düşürdü. Hakem bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle Yusuf'a direkt kırmızı kartını gösterdi.

49'uncu dakikada Boluspor farkı ikiye çıkardı. Domgjonas'tan kaptığı topla ceza sahasına giren Gökhan, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda plaseyi vurdu, top filelere gitti: 0-2.

54'üncü dakikada Boluspor golleri üçledi. Ceza sahası dışı sol çaprazında topu kontrol eden Gökhan şık bir vuruşla kaleci 'yi bir kez daha mağlup etti: 0-3.

67'nci dakikada sol çaprazda Araz kaleci ile karşı karşıya kaldı. Araz'ın şutunda top çok az farkla yandan oyun alanını terk etti.

82'nci dakikada atılan kısa topu kapan ceza sahası içinde sert vurdu, kaleci Selmani üzerine gelen topu güçlükle çeldi. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, Boluspor 3 puanı 3 golle aldı.

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