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Son dakika spor haberleri: 'da kadro dışı olan takıma döndü

Son dakika spor haberleri.... Lig takımlarından 'da bir süre önce kadro dışı bırakılan 33 yaşındaki kanat oyuncusu affedildi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2021 Pazar 14:00
Son dakika spor haberleri: Adana Demirspor'da kadro dışı olan Volkan Şen takıma döndü

. Lig'de, 'e çıkma mücadelesi veren 'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Kulüpte, daha önce kadro dışı bırakılan 'in affedildiği ifade edildi.

Tecrübeli oyuncu, yeniden takımla antrenmanlara çıkmaya başladı. Volkan Şen'in Akdeniz ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Bu sezon mavi-lacivertli formayla 9 maça çıkan yıldız futbolcu, 3 asiste imzasını atmıştı.

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