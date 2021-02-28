Son dakika spor haberleri: Adana Demirspor'da kadro dışı olan Volkan Şen takıma döndü

TFF 1. Lig'de, Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren Adana Demirspor'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Kulüpte, daha önce kadro dışı bırakılan Volkan Şen'in affedildiği ifade edildi.

Tecrübeli oyuncu, yeniden takımla antrenmanlara çıkmaya başladı. Volkan Şen'in Akdeniz ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Bu sezon mavi-lacivertli formayla 9 maça çıkan yıldız futbolcu, 3 asiste imzasını atmıştı.