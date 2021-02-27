Demirspor'da çıkış zamanı

Yeni hocası Samet Aybaba'nın tribünden takip ettiği Ümraniye deplasmanından 1 puanla dönen mavi-lacivertliler, ilk galibiyetini almanın hesaplarını yaptı. Son uyarılarını yapan Aybaba, playoff'ta kalmak için kazanmanın önemine vurgu yaptı. Saat 19.00'da başlayacak maç, beIN Max 1'den yayınlanacak.