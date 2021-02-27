Yeni hocası Samet Aybaba'nın tribünden takip ettiği Ümraniye deplasmanından 1 puanla dönen mavi-lacivertliler, ilk galibiyetini almanın hesaplarını yaptı. Son uyarılarını yapan Aybaba, playoff'ta kalmak için kazanmanın önemine vurgu yaptı. Saat 19.00'da başlayacak maç, beIN Max 1'den yayınlanacak.
Demirspor'da çıkış zamanı
Spor Toto 1. Lig'de son haftalarda kayıplar yaşayan Adana Demirspor, bugün Bandırmaspor'u ağırlayacak. İşte detaylar...
TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 00:33 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 06:50