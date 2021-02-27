Haberler TFF 1.Lig Demirspor'da çıkış zamanı

'da çıkış zamanı

. Lig'de son haftalarda kayıplar yaşayan , bugün 'u ağırlayacak. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 00:33 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 06:50
Demirspor'da çıkış zamanı

Yeni hocası 'nın tribünden takip ettiği deplasmanından 1 puanla dönen mavi-lacivertliler, ilk galibiyetini almanın hesaplarını yaptı. Son uyarılarını yapan , playoff'ta kalmak için kazanmanın önemine vurgu yaptı. Saat 19.00'da başlayacak maç, 'den yayınlanacak.

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