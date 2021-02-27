Haberler TFF 1.Lig Alt liglerden haberler (27.02.2021)

Alt liglerden haberler (27.02.2021)

Alt liglerde yaşanan son gelişmeleri ve öne çıkan haberleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 00:35 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 06:50
Alt liglerden haberler (27.02.2021)

Batalla'nın heykeli açıldı
'un efsane yıldızı 'nın heykeli 'ndeki törenle açıldı. Arjantinli oyuncu, "Böyle büyük bir eseri hak etmediğimi düşünüyorum. Ama gururlu olduğumu inkar edemem" dedi.

Art arda 4 yenilgiyle düşme hattında kaldıktan sonra 'le yollarını ayıran , son olarak 'u çalıştıran 36 yaşındaki ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Menemen'de olağan genel kurul tarihi netleşti. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada ilk toplantının 12 Mart Cuma günü yapılacağı, çoğunluk sağlanamaması halinde kongrenin 19 Mart'ta gerçekleşeceği belirtildi.

Bakanı , 'in () 17 Nisan'da başlayacağını duyurdu. Kasapoğlu, "Sağlıkla, dostlukla geçecek başarılı bir lig diliyorum" ifadesini kullandı.

SON DAKİKA