Alt liglerden haberler (27.02.2021)

Batalla'nın heykeli açıldı
Bursaspor'un efsane yıldızı Pablo Martin Batalla'nın heykeli Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ndeki törenle açıldı. Arjantinli oyuncu, "Böyle büyük bir eseri hak etmediğimi düşünüyorum. Ama gururlu olduğumu inkar edemem" dedi.
Art arda 4 yenilgiyle düşme hattında kaldıktan sonra Mesut Dilsöz'le yollarını ayıran Akhisarspor, son olarak Boluspor'u çalıştıran 36 yaşındaki Fırat Gül ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Menemen'de olağan genel kurul tarihi netleşti. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada ilk toplantının 12 Mart Cuma günü yapılacağı, çoğunluk sağlanamaması halinde kongrenin 19 Mart'ta gerçekleşeceği belirtildi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bölgesel Amatör Lig'in (BAL) 17 Nisan'da başlayacağını duyurdu. Kasapoğlu, "Sağlıkla, dostlukla geçecek başarılı bir lig diliyorum" ifadesini kullandı.