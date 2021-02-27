Haberler TFF 1.Lig Adana Demirspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor: 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

- : 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 1'inci Lig'in 24'üncü haftasında , sahasında ağırladığı 'u 2-0 yenerek haftayı 3 puanla kapattı. Ayrıca Yeni Adana Stadyumunun ilk galibiyetini Adana Demirspor almış oldu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 21:05
Adana Demirspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor: 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

16'ncı dakikada 'da Rangel topa dokunamadı. Boşta kalan topa Yunus vurdu, Meşin yuvarlak defansa çarparak kornere çıktı.

23'üncü dakikada - Kılıç verkaçında ceza alanı önünde topla buluşan Sinan Kurt sert vurdu. Top az farkla auta gitti.

45'inci dakikada Erkan, Samet'en sıyrılamadı ve ceza alanı içine topu ortaladı. Rassoul ters vuruşla topu kendi kalesine gönderdi ve top az farkla direğin dibinden kornere çıktı.

İlk yarı golsüz eşitlikle son buldu.

48'inci dakikada Adana Demirspor'da ceza sahası dışında topla buluşan , düzgün bir vuruş yaptı ancak meşin yuvarlak direğe çarpıp geri oyuna döndü.

52'nci dakikada Adana Demirspor'da sağ kanattan Yunus'un ara pasıyla buluşan Sinan, plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0

63'üncü dakikada 'da Talha'nın hatasıyla topla buluşan , ceza sahası içerisinde çizgideki Akyüz'e gönderdi. boş kaleye gönderdiği şutla meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Adana Demirspor sahasında 3 puanın sahibi oldu.

STAT: Yeni Adana Stadyumu
HAKEMLER: (xxx), (xx),
ADANA DEMİRSPOR: Zubas (xx)- Sinan (xxx) (Dk.70 Traore (x), (xx), Pa Dibba (xx), (xx),Yunus (xx) (Dk.85 Aissati (?), Samet (xx) (Dk.45 Semih (xx), Hasan (xx), Gökhan (xx)(Dk.45 Sedat (xx),Rangel (xx)(Dk.45 Mehmet (xxx), Rassoul (xx)
: Zülküf (x)- Abdurrahim (xx), Pote (xx) (Dk.76 Torje (?), Erkan (xx), Doğan (xx), Onur (xx), Selçuk (x) (Dk.35 Feyyaz (xx), Orhan (xx), Gökay (xx), Rahmi (xx)(Dk.62 Berat (x), Taha (xx) (Dk.76 Halilovic (?)
GOLLER: Dk.52 Sinan Kurt, Dk.63 Mehmet Akyüz (Adana Demirspor)
SARI KARTLAR: Samet, Kaan (Adana Demirspor), Zülküf, Orhan (Royal Hastanesi Bandırmaspor)
KIRMIZI KARTLAR: Abdurrahim (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

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