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2021 ’a yaramadı! Kötü gidişat sürüyor

Spor Toto 1.Lig ekibi , 2021 yılında başarılı sonuçlara imza atamadı. Yeşil beyazlı takım çıktığı 7 maçta sadece 7 puan toplarken, son 5 maçtan yalnızca 1 puan çıkartabildi. ekibi, son üç maçta gol sevinci dahi yaşayamazken, 2021’de çıktığı 7 maçta 7 puan topladı, 14 puan kaybetti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 12:28
2021 Bursaspor’a yaramadı! Kötü gidişat sürüyor

Spor Toto 1.Lig'in 23'üncü haftasında 'a 1-0 mağlup olan 'da kötü gidişat devam ediyor. Yeşil beyazlı kulüp, yeni yılla birlikte çıktığı maçlarda başarılı sonuçlara imza atamadı. 2021 yılının ilk iki maçında ve 'u mağlup eden Bursaspor, bu karşılaşmaların ardından galibiyeti unuttu. ve 'a yenilen yeşil beyazlı takım, 'la evinde berabere kaldı. Bursaspor, deplasmanda 'a 3-0 mağlup olduktan sonra dün akşam oynanan mücadelede de Menemenspor'dan puan çıkartamadı.

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