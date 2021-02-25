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Teknik Direktörü 'dan sözleri! Tarih verdi

Teknik Direktörü , önlerindeki 4 maçı da kayıpsız geçtikleri takdirde mart ayının sonu gelmeden hedeflerini gerçekleştirebileceklerini açıkladı. Karadeniz ekibi pazar günü deplasmanda ile karşılaşacak.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2021 Perşembe 11:25
Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam'dan Süper Lig sözleri! Tarih verdi

mücadelesinde yoluna dolu dizgin devam eden , son olarak kendi sahasında 'a gol olup yağdı. Ligde son 10 maçtır yenilmeyen kırmızı-beyazlılarda Teknik Direktör , önlerindeki , , ve maçlarını geçtikleri takdirde mart ayının sonu gelmeden şampiyon olabileceklerini vurguladı.

"MART'IN SONU GELMEDEN FARKLI ŞEYLER KONUŞABİLİRİZ"
Önlerinde kritik bir dönemeç olduğunun altını çizen Ertuğrul Sağlam, "Cuma günkü antrenmanın ardından Keçiörengücü maçı için Ankara'ya hareket edeceğiz. Pazar günü hayati bir maça çıkacağız. Eskişehirspor maçındaki oyun, arzu ve isteğin devam etmesini istiyorum. Bizim şöyle bir bakış açımız var; biz kazandığımız sürece zaten geleceğimiz nokta belli. Keçiörengücü, Adana Demirspor, Altınordu ve Giresunspor takımlarıyla oynayacağımız peş peşe 4 önemli maç bizi bekliyor. Sonrasındaki maçlar da önemli ama bu dönemeci istediğimiz gibi geçebilirsek, mart ayının sonu gelmeden inşallah çok farklı şeyler konuşabiliriz. Çok farklı duyguları yaşayabiliriz. Biz şu anda sonrasını çok düşünmeden şu anda tamamen konsantrasyonumuzu, enerjimizi Keçiörengücü maçına yöneltmek ve oraya harcamak istiyoruz. Önce Keçiörengücü'nü yenmeye çalışıp, sonrasına da bakacağız" dedi.


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