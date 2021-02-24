Haberler TFF 1.Lig Tuzlaspor'da Taner Taşkın tekrar teknik direktörlüğe getirildi

'da tekrar teknik direktörlüğe getirildi

. Lig ekiplerinden 'da 'dan boşalan teknik direktörlük görevine getirildi. Taşkın, bir ay önce görevinden alındığı ekibine böylece yeniden döndü.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2021 Çarşamba 18:54 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2021 Çarşamba 18:58
Tuzlaspor'da Taner Taşkın tekrar teknik direktörlüğe getirildi

. Lig ekiplerinden 'da yeniden teknik direktörlük görevine getirildi.

ekibinde 'ın görevinden ayrılmasıyla boşalan teknik direktörlük koltuğu Taner Taşkın'a emanet edildi.

Tuzlaspor Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz teknik direktörlük için Taner Taşkın ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Tuzlaspor'da sezona başlayan Taner Taşkın, bir ay önce görevinden ayrılmıştı.

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