Son dakika spor haberleri: Spor Toto 1. Lig'de 24. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

TFF 1. Lig'in 24. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 24. haftada oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şunlar:
27 Şubat Cumartesi:
16.00 Altınordu-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Pakkan
19.00 Adana Demirspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Çağdaş Altay
28 Şubat Pazar:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Yılport Samsunspor: Kutluhan Bilgiç
16.00 Bursaspor-Akhisarspor: Yiğit Arslan
16.00 Eskişehirspor-İstanbulspor: Murat Erdoğan
19.00 Giresunspor-Altay: Sarper Barış Saka
1 MART PAZARTESİ:
13.30 Tuzlaspor-Adanaspor: Koray Gençerler
16.00 Menemenspor-Beypiliç Boluspor: Onur Özütoprak
19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Ankaraspor: Hakan Ceylan