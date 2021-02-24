Haberler TFF 1.Lig Son dakika spor haberleri: Spor Toto 1. Lig'de 24. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Son dakika spor haberleri: . Lig'de 24. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Son dakika haberine göre, , . Lig'in 24. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2021 Çarşamba 15:02 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2021 Çarşamba 15:42
Son dakika spor haberleri: Spor Toto 1. Lig'de 24. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

. Lig'in 24. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu. tarafından yapılan açıklamaya göre, 24. haftada oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şunlar:

27 Şubat Cumartesi:
16.00 -:

19.00 -:

28 Şubat Pazar:
13.30 -:

16.00 -Akhisarspor:

16.00 Eskişehirspor-İstanbulspor:

19.00 Giresunspor-Altay: Sarper Barış Saka

1 MART PAZARTESİ:
13.30 Tuzlaspor-Adanaspor: Koray Gençerler

16.00 Menemenspor-Beypiliç Boluspor: Onur Özütoprak

19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Ankaraspor: Hakan Ceylan

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