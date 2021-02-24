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Son dakika spor haberleri: 'da corona virüsü şoku! 2 futbolcu pozitif

. Lig ekiplerinden 'da corona virüsü şoku yaşanıyor. Yeşil-beyazlılar resmi hesabından yaptığı açıklamada, 2 futbolcunun corona virüsü test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2021 Çarşamba 16:20 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2021 Çarşamba 16:21
Son dakika spor haberleri: Bursaspor'da corona virüsü şoku! 2 futbolcu pozitif

'da yine pozitif vaka şoku yaşanıyor. Yeşil-beyazlı kulüp, Menemenspor maçı öncesinden yapılan corona virüsü testlerinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı ve iki futbolcusunun değerlerinin pozitif olduğunu bildirdi.

Konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:
"Kulübümüz tarafından tüm futbolcu, teknik heyet ve personelimize yapılan Covid-19 PCR testi sonucunda; 2 futbolcumuzun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Testi pozitif çıkan isimler izolasyona alınmış olup, tedavilerine başlanmıştır."

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