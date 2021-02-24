Son dakika spor haberleri: Bursaspor'da corona virüsü şoku! 2 futbolcu pozitif

Bursaspor'da yine pozitif vaka şoku yaşanıyor. Yeşil-beyazlı kulüp, Menemenspor maçı öncesinden yapılan corona virüsü testlerinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı ve iki futbolcusunun değerlerinin pozitif olduğunu bildirdi.



Konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz tarafından tüm futbolcu, teknik heyet ve A Takım personelimize yapılan Covid-19 PCR testi sonucunda; 2 futbolcumuzun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Testi pozitif çıkan isimler izolasyona alınmış olup, tedavilerine başlanmıştır."