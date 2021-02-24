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Son dakika haberleri | Tahkim Kurulu maçı için kararını verdi

Spor Toto 1'inci Lig'in 22. haftasında oynanan - maçında kural hatası olduğu gerekçesiyle ev sahibi ekip maçın tekrarlanması için başvuruda bulunmuştu. Tahkim Kurulu başvuru sonrası kararını açıkladı. | Son dakika haberleri

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2021 Çarşamba 16:59
Son dakika haberleri | Tahkim Kurulu İstanbulspor Samsunspor maçı için kararını verdi

(TFF) Tahkim Kurulu, ile arasında oynanan maçta 'kural hatası' olup olmadığını değerlendirme yetkisinin 'na ait olduğunu belirterek, bu hususla ilgili bu aşamada bir değerlendirme yapılmamasına karar verdi.

Spor Toto 1'inci Lig'in 22'nci haftasında oynanan -Yılport maçıyla ilgili tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Spor A.Ş.'nin futbolcusu ile ilgili 'nın 23.02.2021 tarihli E.2020-2021/716 - K.2020-2021/889 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- İstanbul Spor A.Ş.'nin futbolcusu Eduart Rroca hakkında müsabakada daha önce müsabakada sarı kartı olmamasına rağmen, 2. sarı kart ile oyundan ihraç edildiği ileri sürülerek müsabakada görmüş olduğu kırmızı kart ve cezai uygulamalarının kaldırılmasına ilişkin talebinin incelenmesi neticesinde; müsabaka hakemlerinin adı geçen sporcunun şiddetli hareketi nedeniyle ve direkt kırmızı kart ile ihraç edildiği yönündeki raporları ve incelenen görüntüler ile somut olayda 'şahısta hata hali' bulunmadığından 'nin 86/2. ve 86/3. maddeleri uyarınca PFDK kararında usul ve esas bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından talebin reddine, iddiaya konu hususun 'kural hatası' olup olmadığını değerlendirme yetkisi TFF Yönetim Kurulu'na ait olduğundan, bu hususla ilgili bu aşamada bir değerlendirme yapılmamasına, oybirliği ile, Karar verilmiştir."

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