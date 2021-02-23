Haberler TFF 1.Lig Resmen açıklandı! Münih Türkgücü'nün yeni teknik direktörü Serdar Dayat

Resmen açıklandı! 'nün yeni teknik direktörü

Almanya 3. Futbol Ligi’nde mücadele eden , teknik direktörlük görevine ’ın getirildiğini duyurdu. Münih Türkgücü , Almanya 3. Futbol Ligi’nde lider Dynamo Dresden’in 8 puan gerisinde 39 puanla 5. sırada yer alıyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2021 Salı 16:53
Resmen açıklandı! Münih Türkgücü'nün yeni teknik direktörü Serdar Dayat

'nden yapılan açıklamaya göre, 51 yaşındaki Dayat ile sezon sonuna kadar sürecek sözleşme imzalandı.

Kulübün üst yöneticisi , ile, yıllardan beri uyum içinde çalışan teknik ekibi en iyi şekilde yönetebilecek bir teknik direktör bulduklarını belirterek, , ve 'ın Dayat'ın deneyimden yararlanabileceğini kaydetti.

'nde daha önce 17 ve 19 yaş altı takımlarında futbol oynayan Dayat da, Münih'te teknik direktör olarak çalışmaktan mutlu olduğunu belirterek, "Gençliğimde 'nde oynadığım için bu kulübe yıllardan beri bağlıyım. Takım büyük potansiyele sahip. Takımda genç, yetenekli ve tecrübeli futbolcular var. Şimdi takımın potansiyelini mümkün olan en iyi şekilde sahaya çıkarmak lazım." ifadelerini kullandı.

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