Haberler TFF 1.Lig Aybaba Demir’de

Demir’de

, teknik direktörlüğe ’yı getirdi. 65 yaşındaki çalıştırıcı, 2.5 yıllık imzayı attı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2021 Pazartesi 21:57 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2021 Salı 06:50
Aybaba Demir’de

'la yollarını ayıran , teknik direktörlük koltuğunu 'ya emanet etti. Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Çok değerli Adana Demirspor taraftarları, Samet ile 2,5 yıllığına anlaşmış bulunuyoruz. Samet hocamız takımımızı hedefe ulaştırma adına önemli bir misyon üstlenecektir" denildi. 65 yaşındaki teknik adam son olarak 'da görev yapmıştı.

İKİ İSME AF ÇIKTI
Samet Aybaba'yı göreve getiren Adana Demirspor'da 'a af çıktı. Mavi-lacivertli yönetimin kararıyla affedilen dönen , maçının kadrosuna girdi. Kadro dışı olan 'in de takıma geri dönmesi bekleniyor.

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