Aybaba Demir’de

Cüneyt Dumlupınar'la yollarını ayıran Adana Demirspor, teknik direktörlük koltuğunu Samet Aybaba'ya emanet etti. Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Çok değerli Adana Demirspor taraftarları, Samet Aybaba ile 2,5 yıllığına anlaşmış bulunuyoruz. Samet hocamız takımımızı hedefe ulaştırma adına önemli bir misyon üstlenecektir" denildi. 65 yaşındaki teknik adam son olarak Kayserispor'da görev yapmıştı.

İKİ İSME AF ÇIKTI

Samet Aybaba'yı göreve getiren Adana Demirspor'da Tarık Çamdal'a af çıktı. Mavi-lacivertli yönetimin kararıyla affedilen dönen Tarık, Ümraniye maçının kadrosuna girdi. Kadro dışı olan Volkan Şen'in de takıma geri dönmesi bekleniyor.