Samsunspor’un namağlup serisi sürüyor! 9 maç...

Bu sezon yükseldiği TFF 1. Lig'de iyi bir sezon geçiren Samsunspor, son haftalardaki performansı ile parmak ısırtıyor. Ligde oynadığı son 9 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen kırmızı-beyazlılar, söz konusu müsabakaların 8'ini kazandı, 1'inde ise berabere kaldı. Bu 9 mücadelede rakip filelere 19 gol atan Samsunspor, kalesinde ise 7 gol gördü.

Ligin 13. haftasında deplasmanda 3-0 kaybettikleri Bursaspor maçının ardından seri yakalayan Samsunspor, sırasıyla Balıkesirspor'u dış sahada 3-1, Boluspor'u evinde 1-0, Ankaraspor'u deplasmanda 2-1, Adanaspor'u evinde 2-1 ve Altay'ı da sahasında 1-0 yendi. Kural hatası iddiasıyla gündeme gelen İstanbul'daki olaylı Ümraniyespor maçı ise deplasmanda 2-2 sona erdi. Daha sonrasında Samsun temsilcisi, Bandırmaspor'u evinde 3-1, Akhisarspor'u deplasmanda 4-1 ve son olarak şampiyonluk mücadelesi veren İstanbulspor'u da dışarıda 1-0 mağlup etti.

Geride kalan 22 haftada 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan kırmızı-beyazlılar, 46 puanla lider Giresunspor'un 4 puan arkasında zirve takibini sürdürdü. Samsunspor, geride kalan haftalarda 35 gol bulurken, ağlarında 20 gole engel olamadı.

Samsunspor, TFF 1. Lig'in 23. haftasında çarşamba günü saat 16.00'da 19 Mayıs Stadyumu'nda ligin son sırasında yer alan Eskişehirspor ile karşılaşacak.