Haberler TFF 1.Lig İstanbulspor'dan 'kural hatası' başvurusu!

'dan 'kural hatası' başvurusu!

. Lig'de 'a 1-0'lık skorla mağlup olan , 'na 'kural hatası yapıldığı gerekçesiyle' başvuruda bulundu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2021 Pazartesi 15:02
İstanbulspor'dan 'kural hatası' başvurusu!

, . Lig'de 'a 1-0 yenildikleri karşılaşmada kural hatası yapıldığı iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvuruda bulundu.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, hakem 'ın görüntülerle açık ve net bir şekilde sabitleşmiş kural hatası yapmış olduğu gerekçesiyle -Yılport müsabakasının tekrar oynanması için Türkiye Futbol Federasyonuna başvurusunu yapmıştır. Türk spor kamuoyuna duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

İstanbulspor'dan daha önce yapılan açıklamada, cumartesi günü Yılport Samsunspor'a karşı oynadıkları maçın 90. dakikasında 'nın gördüğü kırmızı kartta kural hatası yapıldığı öne sürülmüştü.

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