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Bal gibi 3 puan

Alt sıralardan kurtulmak isteyen kırmızı-beyazlılar, ’ı 3 golle devirdi. 35 ve 61’de Manaj, 86’da (Pen) skoru ilan etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2021 Pazar 23:37 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2021 Pazartesi 06:50
Bal gibi 3 puan

. Lig'de ateş hattından çıkmayı amaçlayan , konuk ettiği 'u evine eli boş gönderdi. Yeni Teknik Direktörü ile çıkışa geçen kırmızı-beyazlılar maça etkili başladı. 35. dakikada perdeyi açan golü kaydetti. 61. dakikada 24 yaşındaki Kosovalı golcü bir kez daha sahneye çıktı: 2-0. Bursaspor 2-0'dan sonra topa hükmetse de gole gidecek pozisyonu bir türlü bulamadı.

ATEŞTEN KAÇIYOR
Balıkesirspor, maçın sonlarında penaltı kazandı. Topun başına geçen , beyaz noktadan fileleri havalandırarak skoru 3-0'a getirdi. maçı kazanarak puanını 23'e yükseltti ve düşme hattıyla arasındaki farkı 4'e çıkardı. Bursaspor ise 31 puanda kalarak milyonlarca taraftarına hayal kırıklığı yaşattı.

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