Bal gibi 3 puan

TFF 1. Lig'de ateş hattından çıkmayı amaçlayan Balıkesirspor, konuk ettiği Bursaspor'u evine eli boş gönderdi. Yeni Teknik Direktörü Yusuf Şimşek ile çıkışa geçen kırmızı-beyazlılar maça etkili başladı. 35. dakikada Arb Manaj perdeyi açan golü kaydetti. 61. dakikada 24 yaşındaki Kosovalı golcü bir kez daha sahneye çıktı: 2-0. Bursaspor 2-0'dan sonra topa hükmetse de gole gidecek pozisyonu bir türlü bulamadı.



ATEŞTEN KAÇIYOR

Balıkesirspor, maçın sonlarında penaltı kazandı. Topun başına geçen Anıl Taşdemir, beyaz noktadan fileleri havalandırarak skoru 3-0'a getirdi. Balıkesir maçı kazanarak puanını 23'e yükseltti ve düşme hattıyla arasındaki farkı 4'e çıkardı. Bursaspor ise 31 puanda kalarak milyonlarca taraftarına hayal kırıklığı yaşattı.